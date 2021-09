“No Green Pass” protesta flop a Trento. Ma domani saranno sotto la Regione

TRENTO. La protesta dei “No Green Pass” nel giorno in cui il documento verde è diventato obbligatorio sui mezzi di trasporto, ha coinvolto più di 50 scali ferroviari nazionali.

Non c'è stato tentativo di blocco del transito dei treni - tutte le stazioni erano ampiamente presidiate dalle forze dell'ordine- anche perché un'azione diretta avrebbe tolto alla protesta la dimensione non violenta. In tutti i casi il movimento spontaneo “No green pass” ha ottenuto un’elevata attenzione mediatica.

Così anche a Trento dove alla spicciolata sono arrivati alcuni dei promotori della manifestazione del sabato pomeriggio. Tra loro il disabile Maurizio Brunetta costretto su una sedia a rotelle che ha arringato per lungo tempo una folla prima scarsa e poi sempre più numerosa, ma mai arrivata ad un punto tale da fermare il passaggio delle persone.

Brunetta ha rimarcato come le forze dell'ordine si dovrebbero schierare dalla parte di quella popolazione che contesta quella che ritiene essere una dittatura sanitaria.

Fallisce il blitz dei No Pass: in stazione non si vede nessuno Allerta nelle stazioni, Trento compresa, per il rischio di proteste annunciate dai No Green Pass ma l'appuntamento diventa un flop. Pochissime le persone in stazione dei treni a Trento, dove c'erano sicuramente più poliziotti che manifestanti e dove tutti si è risolto in una sorta di comizio improvvisato, con una manciata di persone ad ascoltare.

Da parte chi lo ascoltava molto interesse, ma mai è scattato l'applauso: di certo non era la platea delle manifestazioni del sabato pomeriggio.

L'appuntamento è per domani mattina (2 settembre) con un presidio di due ore (dalle 10 alle 12) sotto il palazzo della Regione; poi nuovamente sabato alle 17,30 in Piazza Dante.

Qualche momento di apprensione tra le forze dell'ordine, lo si è avuto quando è arrivata la voce di un possibile arrivo di un gruppo anarchico segnalato in movimento in centro città. Ha destato invece curiosità “l’ingabbiatura” metallica della pensilina esterna della stazione con alcuni ingressi chiusi.

Di fatto si crea un percorso obbligato delle persone che ne faciliterebbe il controllo. La versione delle Ferrovia è quella di un intervento di una verifica statica della struttura e della sua messa in sicurezza.

Anche nel resto d'Italia le manifestazioni si sono rivelate un flop: ecco le foto.