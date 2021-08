Musica e talk, debuttano a Trento i “Salotti urbani” di Giuliano Lott

TRENTO. Sull'onda del successo delle serate roveretane, “Salotti Urbani” ideati da Giuliano Lott – giornalista, musicista e critico musicale - sbarcano a Trento. Sarà l'occasione per festeggiare il decimo anno di un evento sempre più seguito e partecipato.

Tre le serate programmate in città: il primo settembre nello slargo tra Via San Pietro e Via degli Orbi; l’8 settembre nella Piazza di Piedicastello ed il 15 settembre in Via Suffragio.

Ogni serata avrà un tema, rispettivamente dire, fare e baciare, che dovrà essere musicalmente sviluppato.

Lotta, cos'è esattamente un “Salotto Urbano”?

“Ripropongo un ricordo della mia gioventù, quando ci si incontrava a casa dell'amico che aveva acquistato l'ultimo disco del cantante di riferimento, oppure ci si ritrovava a casa di quello che aveva l'impianto più figo. Si ascoltava tutti in religioso silenzio ed alla fine c'era la discussione inframezzata magari da altri brani musicali citati nella discussione. Ecco i “Salotti Urbani” sono tutto questo, sarà magari una modalità old style, ma penso che possa essere l'essenza stessa della musica”.

Notoriamente collezionista di vinile, nelle serate proporrà solo quelli?

“Ho una raccolta di 3 mila vinili e di altrettanti cd che utilizzo in alternanza a seconda della necessità”.

Eventi con solo musica straniera?

“No. Diciamo che la musica italiana però più rock che cantautori, è una novità di questi ultimi anni. Tutto è iniziato con una raccolta di musica italiana pubblicata da De Agostini, cento uscite che sono state una buona base per iniziare”.

Come sceglie la musica italiana?

”Punto sui pezzi sperimentali di cantanti conosciuti, ma che mettono in evidenza la loro voglio di ricerca. Una serata su Battisti farebbe conoscere un Lucio ignoto”.

Le tre serate di Trento saranno titolate “dire, fare e baciare”, perché?

“Sono i temi che dovrò sviluppare in musica, ma racconto anche cose per arrivare ad avere un approccio informato. Un brano musicale non deve scivolare via, ma lasciare qualcosa e se possibile fare anche culturali perlomeno stimolarla”. Gli incontri musicali durano circa un'ora con proposte di brani diffusi con mezzi tradizionali: vinili su giradischi analogici oppure cd con i tradizionale player. Ogni brano sarà introdotto e spiegato ed il pubblico potrà interagire.

Come detto dire, fare e baciare saranno i temi traccia delle serate trentine, si tratta di tre insiemi semantici protagonisti assoluti della musica che Lott cercherà di sviscerare come generi, stili e contesti musicali. Le location sono state scelte vicine a dei bar in modo che il pubblico potrà consumare un aperitivo durante le serate che inizieranno tutte alle 18,30.

I “Salotti Urbani” sono organizzati da Associazione culturale The Hub Rovereto in collaborazione con: Impact Hub Trentino , Associazione La Chichera, Localmente, Portineria della Paix, la cooperativa Mercurio e il Comitato Festa Sant’Apollinare e grazie al sostegno della Circoscrizione Centro Storico Piedicastello e in collaborazione con gli esercenti delle zone interessate. La partecipazione è soggetta ad iscrizione tramite https://salottiurbani.eventbrite.it