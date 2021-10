Motorizzazione di Trento, l’odissea della revisione non fatta (e del pagamento eseguito, ma mai restituito)

TRENTO. Le scadenze di un mezzo a motore sono quelle che rischiamo sempre di dimenticarci: cambio gomme, bollo, revisione. Una serie di pagamenti che, se non eseguiti, diventano delle sanzioni con le cifre che aumentano sempre più.

Ma come va a finire quando accade il contrario? Apparentemente non succede nulla, come racconta Dario a “Dillo al Trentino” attraverso un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.

«Buongiorno, segnalo che l’ufficio della motorizzazione di Trento ha dei ritardi nell’ordine dei sei mesi nella restituzione ai cittadini di importi già pagati relativi alla revisione di motoveicoli non effettuata per motivi tecnici legati ai macchinari non funzionanti presenti nelle loro officine.

In pratica ho versato l’importo della revisione via web ma mi è poi stato detto che loro non potevano eseguirla e che quindi avrei dovuto aspettare il rimborso , che però non è mai arrivato dopo numerosi solleciti, fatti sia via email che via telefono.

Ho tutta la documentazione necessaria per comprovare tutto questo.

Vi ringrazio se vorrete per rendere pubblico questo problema che immagino coinvolga tanti altri utenti e cittadini», conclude Dario.

