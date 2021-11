Manifestazione No Pass, la biblioteca di Trento chiusa per due ore

TRENTO. La biblioteca comunale di via Roma ha chiuso per un paio d’ore oggi pomeriggio (15 novembre), una chiusura chiesta dalla questura di Trento per evitare possibili problemi durante la manifestazione dei No Green Pass.

La biblioteca è rimasta chiusa dalle 13.45 fino a poco prima delle 15.

Una strategia, quella dei No Pass, ben testimoniata dal volantino il cui slogan è “Blocchiamo tutto”.

E così, dopo aver percorso un tratto di città a passo d’uomo sabato 13 novembre (con l’intento di bloccare il traffico), questa mattina la manifestazione che, da piazza Dante alla sede di Confcommercio ai Solteri, ha bloccato via Brennero e oggi pomeriggio il risultato è stata la chiusura temporanea della biblioteca.

Una giornata di protesta indetta dai sindacati di base con uno sciopero di 24 ore per protestare contro l’obbligo di Green Pass (valido anche per l’accesso alla biblioteca comunale) e le politiche del governo Draghi.