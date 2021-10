Le torce degli ultras del Trento illuminano il ponte di San Lorenzo

TRENTO. Quando sono state accese più di ottanta torce che hanno illuminato il ponte di San Lorenzo per tutta la sua lunghezza, è stato un effetto scenico spettacolare.

Si è conclusa così ieri a tarda sera (9 ottobre) la festa della “Curva Gialloblu” iniziata a metà pomeriggio di sabato al Bar Fuori Corso di Via Tommaso Gar.

Per l'occasione anche una t-shirt celebrativa in stile vintage e tanta voglia di divertirsi e di di tifare dopo che (finalmente) anche Trento ha ritrovato una squadra di calcio nella quale riconoscersi, inneggiare e da spingere verso traguardi che per i tifosi si sa, non hanno mai limiti e spesso diventano cosa unica con i sogni.

Da sempre la scenografia è stato un tema forte delle curve degli stadi e sotto questo aspetto, Trento non si smentita: la “torciata” è stata un’iniziativa originale quanto suggestiva ed averla fatta sotto il Doss Trento, non è stato solo un omaggio ai colori gialloblù, ma anche a tutta la città.