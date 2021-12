Le “Skybox” per la Blm group arena di Trento entro il 2023

TRENTO. Partiranno il prossimo anno i lavori di miglioramento della Blm group arena di Trento.

Il progetto - informa una nota - prevede una revisione dei posti a disposizione del pubblico lungo le tribune principali (nord e sud), fornendo nuovi posti a sedere in aggiunta all'ultima fila delle tribune e ricavando spazi destinati a "Skybox" (spazi chiusi e climatizzati per un pubblico selezionato) e alla tifoseria della squadra ospite in corrispondenza dei quatto angoli.

I lavori inizieranno nel corso del 2022 per concludersi entro il 2023. il costo degli interventi è pari a 1,7 milioni di euro.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è di valorizzare il palazzetto dello sport, razionalizzando gli spazi interni a disposizione del pubblico e incrementando la gestione della sicurezza durante le manifestazioni sportive attraverso una divisione netta tra i servizi fruibili dalle due tifoserie avversarie delle squadre.

Verranno anche realizzati degli spazi riservati per pubblico portatore di disabilità fisiche.

Il progetto è stato sviluppato con un costante confronto con le due squadre di massima serie Trentino Volley e Aquila Basket, consentendo la compresenza dei cantieri con l'attività agonistica e la presenza del pubblico.

Negli ultimi giorni sono invece stati ultimati i lavori per la realizzazione dei nuovi spogliatoi e spazi accessori. L'intervento, costato 800.000 euro, ha riguardato la riqualificazione degli spogliatoi e dei locali dedicati alle attività per la preparazione e riabilitazione fisica degli atleti, nel quadrante nord-ovest.