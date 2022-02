La “via del degrado” in centro a Trento, dove l’asfalto manca da ottant’anni

TRENTO. Una via dissestata, senza l’asfalto, con le buche che diventano piccoli laghetti, sempre più difficile da utilizzare per le auto. Una situazione di disagio che non è propria di chissà quale paesino sperduto di montagna, ma che avviene proprio nel centro di Trento, a Cristo Re, a un tiro di schioppo dalla chiesa del quartiere.

Stiamo parlando di via Edmondo de Amicis, strada laterale di via dei Ferrovieri. Ebbene, da circa ottant’anni la strada è in condizioni dissestate ma nessuno interviene.

Perché? Via de Amicis è una strada privata, di proprietà dei residenti di via dei Ferrovieri. Dovrebbero dunque essere i proprietari, cioè i residenti di via dei Ferrovieri, a pagare i lavori di asfaltatura ma in tutti questi anni non si è mai riusciti a trovare un accordo definitivo. E gli anni passano, gli animi si incattiviscono, ma la soluzione non si trova mai.

Il perché ce lo spiega uno dei residenti della via, che ha scritto a “Dillo al Trentino” per denunciare la situazione e per sperare che il riportare all’attenzione la vicenda possa aiutare a risolverla. In una lunga mail inviata a dilloaltrentino@giornaletrentino.it viene ripercorsa l’intera vicenda.

«Buongiorno, vi scrivo per far notare una situazione kafkiana che perdura da tantissimo tempo (indicativamente 80 anni) in via Edmondo de Amicis a Trento e che nessuno dei proprietari vuole assolutamente risolvere lasciando tutte le problematiche gravi evidenti a tutti i residenti.

Le problematiche sono molteplici:

1) nettezza urbana: i netturbini sono anche troppo gentili a passare con il camion di Dolomiti Ambiente e raccogliere le immondizie nelle condizioni odierne della strada;

2) parcheggio selvaggio: essendo una strada privata, il parcheggio selvaggio è fisiologico; nessuna regola e vince il più forte rovinando auto e case;

3) danneggiamento di beni materiali: molti residenti in via de Amicis hanno trovato brutte sorprese (gomme tagliate, antenne di veicoli squarciate, righe sulle varie carrozzerie, etc.);

4) strada dissestata: più delle volte alcuni proprietari per “riempire" le buche, hanno scaricato materiali di ristrutturazioni edili con mattoni e calcinacci rotti;

5) pioggia: durante le varie precipitazioni a Trento , la strada diventa un misto tra fango e guadi di acqua che perdurano per molti giorni dopo l’ultima precipitazione;

6) degrado: essendo una strada non curata dai proprietari, la delinquenza sta avanzando a piccoli passi (pezzi di bici lasciati dopo i furti, personaggi poco raccomandabili che cercano di aprire automobili o portoni di casa per poter asportare beni di valore;

7) salute: più volte negli ultimi decenni, i residenti hanno assistito o hanno scoperto, che grazie alla strada dissestata, molte persone si sono procurate lesioni non permanenti ma serie (trauma cranico di una signora causato dal ghiaccio; non avevano messo il sale o spalato la neve su tutta la strada. Successo l’anno scorso per quanto ne so).

Io mi domando se, in una via del centro città, si possa vivere quotidianamente in queste condizioni, essendo costretti a continui soprusi e danneggiamenti da parte dei proprietari che perdura da tantissimi anni.

Ancora ad oggi, non vi è nessun minimo interesse dei proprietari a chiudere questa situazione anche se i residenti di via de Amicis si sarebbero accollati TUTTI i costi nel rifacimento della strada in numero richieste formali ed informali fatte pervenire al condominio di “Via de Ferrovieri” ma sempre rimandate al mittente.

Vi chiedo gentilmente di darci una mano per risolvere questa situazione insostenibile».

