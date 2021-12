La raccomandata con la nuova Sim è “sparita”: da quasi un mese

TRENTO. Ancora una lamentela con le Poste. Con il passare delle settimane, aumentano le segnalazioni a “Dillo al Trentino” di problemi avuti con la consegna della corrispondenza o dei pacchi.

Lo ripetiamo: non c’è alcuna volontà di gettare la croce sopra una categoria, quella dei postini, che negli anni ha visto diventare sempre più complicato il loro lavoro a causa dei problemi di organico.

Ma se nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di lavoratori scrupolosi e precisi, a volte qualche caso di mancata consegna della corrispondenza anche quando il destinatario è in casa è capitato, come abbiamo più volte visto pubblicando le lamentele dei nostri lettori (potete leggere gli articoli QUI, QUI, QUI, QUI e QUI).

Questa volta la segnalazione riguarda una utente di Villazzano, Barbara, e di sua figlia, alle prese con il cambio della Sim telefonica diventato una piccola impresa, con un intero mese passato senza aver potuto completare l’operazione.

Barbara ha scritto una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare la sua esperienza.

«Buongiorno, vorrei segnalare un disservizio capitato anche a me, purtroppo!

È arrivata una raccomandata per mia figlia, il postino ha suonato al citofono ed ho risposto chiedendo se poteva lasciare a me la raccomandata.

Mi ha riferito che mia figlia doveva firmare e che sarebbe passato il suo collega il giorno dopo oppure dopo due tentativi bastava recarsi all'ufficio postale più vicino.

Il mattino dopo mia figlia è stata in casa, ma nessun collega ha suonato. Dato che le poste in periferia di Trento sono aperte a giorni alterni (martedì, giovedì e sabato) mia figlia si è recata all'ufficio postale dopo tre giorni e le è stato detto che la raccomandata era stata respinta al mittente.

Si trattava di una Sim Card per cambiare operatore sul mobile, con una offerta conveniente.

Risultato: a distanza di quasi un mese non sappiamo più nulla, mia figlia è molto impegnata in questo periodo e poi si recherà all'operatore telefonico in centro città, per informazioni sul modo di procedere.

Grazie per il servizio che fate a difesa del cittadino, anche se con Poste Italiane è difficilissimo combattere ed anche trovare persone gentili e disponibili allo sportello», conclude Barbara.

Avete una segnalazione? Mandate una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it oppure mandateci un messaggio in direct sulla nostra pagina Facebook.