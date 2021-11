La protesta sulla Trento-Malé: «Ma perché aprite le porte all’ultimo e ci lasciate al freddo?»

TRENTO. Prendere un treno nei momenti di maggiore calca, tra pendolari e studenti, non è mai facile. Ma con la pandemia la situazione è ancora più difficile, soprattutto se il buonsenso viene applicato raramente.

Ecco il racconto-segnalazione di Bruno a “Dillo al Trentino”: «Ore 6 del mattino, corsa in partenza alle 6.11 (Trento-Malé). Le temperature non proprio miti già in questo periodo a quell’ora non rendono simpatico permanere all’aperto. D’altra parte, se si vuole sperare di riuscire a prendere posto, bisogna mettersi in attesa fuori dalle porte del treno.

In un Paese normale almeno 10 minuti prima della partenza ci si aspetterebbe la possibilità di andare a sedersi, anche perché in questo modo si diluirebbe l’assembramento fuori dalle porte.

Invece no, per Trentino Trasporti non è così, ed ecco che le porte vengono aperte 3 minuti prima della partenza, con conseguente attesa al freddo e successiva calca per andarsi a sedere.

Proseguiamo con gli effetti estremi di questa situazione: treno delle 14.54, un venerdì di un paio di settimane fa. In questo caso non c’è stato nemmeno il beneficio dei 3 minuti.

Il capotreno è andato ad aprire le porte direttamente dopo l’orario di partenza, inveendo contro i passeggeri che si stavano appropinquando per salire, quasi la colpa fosse loro e non sua.

La gravità della situazione era acuita dal fatto che la corsa, di venerdì, è una di quelle maggiormente sfruttate dagli studenti dei convitti per tornare a casa, e che quindi si trovavano lì con valigie, zaini e bagagli.

Risultato? Non solo il treno è stato aperto in ritardo, ma le operazioni di imbarco hanno ulteriormente ritardato la partenza di quasi 10 minuti. Tutto ciò non si sarebbe verificato con un’apertura del treno precedente solo una decina di minuti la partenza, ma ovviamente si parla di fantascienza.

Biglietteria di Trento: gli operatori se la chiacchierano allegramente nei cubiculi in cui lavorano senza mascherina e belli vicini, per stare più al caldo, forse. Probabilmente l’azienda ha dato loro qualche elisir miracoloso cui il resto della popolazione non può accedere e che li rende immuni. O forse le regole che valgono per tutti, compresi gli utenti e soprattutto i loro colleghi, non valgono per gli operatori della biglietteria di Trento.

Ciliegina sulla torta: capitreno che invece di controllare i titoli di viaggio e assicurarsi che la corsa si svolga nella più assoluta tranquillità, se ne stanno comodi comodi nella cabina di guida, limitandosi ad aprire e chiudere le porte.

Nel frattempo la corsa è rallegrata da persone senza mascherina, musica a tutto volume, piedi sui sedili, schiamazzi eccetera, persone su cui non deve certo intervenire chi è pagato per farlo, non sia mai, ma qualche utente che vorrebbe solo recarsi al lavoro in santa pace.

Forse è importante sottolineare come un capotreno che si comporta come detto sopra non sta svolgendo il suo lavoro, ma gettando discredito sulla propria categoria e soprattutto insultando quei colleghi che invece il treno se lo fanno 50 volte avanti e indietro tra la stazione di Trento e quella di Malé.

È come se un professore invece di fare lezione si recasse a scuola per sedersi in aula insegnanti a prendere il caffè per due ore. Scoppierebbe uno scandalo.

Per qualche strano motivo, invece, il fatto che alcuni capitreno intendano il proprio lavoro come sedersi a farsi gli affari propri alzandosi ogni tanto per aprire e chiudere una porta appare del tutto normale».

