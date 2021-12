La pioggia non ferma i turisti: il mercatino di Natale fa il pieno di visitatori

TRENTO. Dalle 9, un’ora prima dell’apertura dei cancelli, la gente oggi, domenica 5 dicembre, era in fila per entrare ai Mercatini del Natale di Trento. E lo ha fatto all’inizio sotto una leggera pioggia – in Valsugana e sopra i mille metri neve – e poi per fortuna con il cielo che si è via via quasi rasserenato. A pieno regime il lavoro degli addetti, 12 in piazza Fiera, 6 in piazza Cesare Battisti, per regolare l’accesso e l’uscita.

Ma quello che ha impressionato maggiormente, è stata la lunga, ordinata coda che si è snodata dalla ormai ex edicola tabacchi della piazza, di fronte al Torrione, su fino al palazzo Vescovile, tenuta a bada dai dipendenti dell’Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, che raccomandavano a tutti di preparare il green pass sullo smartphone e soprattutto di invadere il meno possibile la carreggiata, percorsa pure dal trenino di Natale.

Ottenuto il lasciapassare verde, si accede tra le casette prese di mira da centinaia di persone, sino al limite della capienza, consentita, ovvero 3.000 persone. Poi scatta l’alert dalle telecamere contapersone e quindi si deve attendere che qualcuno esca per prenderne il posto. Col braccialetto poi si può accedere a tutte le altre postazioni, piazza Battisti, piazza Santa Maria Maggiore, Albere etc. Chi invece vuole entrare solo in una piazza e non fare la coda alla casetta per il braccialetto, nel lato est della piazza accede mostrando solo il green pass. Però, per entrare negli altri luoghi, dovrà mostrare nuovamente la certificazione.

Dicono dall’Apt: «Dopo un anno di stop forzato, il Mercatino di Natale è tornato nelle piazze storiche della città, per contribuire - assieme a molte altre iniziative - a fare di Trento la Città del Natale. Per privilegiare la salvaguardia e la comodità dei visitatori, si sono adottate tutte le misure necessarie a coniugare un’esperienza sicura e memorabile al tempo stesso».

Il Mercatino è pertanto accessibile previo controllo del Green Pass “base”, ma in più punti della città è in distribuzione il braccialetto che consente l’accesso al Mercatino in via preferenziale, evitando così ulteriore controllo Green Pass ai varchi. Il braccialetto del Mercatino è gratuito, ha validità giornaliera - ogni giorno ha un colore differente - e viene distribuito ai possessori di Green Pass valido al punto info del Consorzio Trento Iniziative Cti, in via Olivetti 9, al quartiere Le Albere, dalle 9.30-18.30, chiuso il martedì; all’ufficio info di piazza Dante, dalle 9-13 e 14-18; al punto info di piazza Fiera, con orario: domenica - giovedì 9.30-18.30; venerdì - sabato 9.30-19.30; sabato 18 e venerdì 31 dicembre 9.30 – 21. C.L.