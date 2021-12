La corsa dei Babbo Natale ha colorato di rosso Trento

TRENTO. Oggi, sabato 18 dicembre Babbo Natale è arrivato a Trento di corsa; è stato infatti il running a scandire l'avvicinamento al Natale grazie al Trentino Christmas Running Festival che in questa prima edizione ha riunito il Garda Trentino XMas Trail con la corsa dell'11 dicembre e la Trento Christmas Run di oggi.

L'appuntamento del “Corri per la vita” in piazza Duomo, da cui è partito il “fiume rosso” dei Babbi Natale che ha attraversato il centro città, promossa dal Trento Running Festival e dall’Asd New Life.

Si tratta di una manifestazione ludico motoria di 4 chilometri, aperta a tutti, gioiosa e divertente in cui i concorrenti, correndo o semplicemente passeggiando, con barba cappello e vestito da Babbo Natale, sono partiti da piazza Duomo e dopo aver percorso le strade del centro città, si soni ritrovati sotto la fontana del Nettuno per un ricco ristoro, con zelten, panettoni, dolci, spumante, brulé e succhi di frutta.

Alla partenza ed all’arrivo, il concerto della Fanfara degli Alpini.































Ritrovo alle 14 in piazza Duomo, il via alle 14.30. A fare da apripista il campione Yeman Crippa, col suo procuratore Demadonna ed il presidente della Lilt Cristifolini.

La quota d’iscrizione di 10 euro per ogni partecipante che ha ricevuto un costume da Babbo Natale ed il pettorale, più il berretto per i figli, è stata interamente devoluta alla Lilt. C.L.