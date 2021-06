L'annuncio di Spinelli: l’ ex asilo di via Manzoni all’Associazione per i minori

TRENTO. L'immobile dell'ex asilo San Martino di via Manzoni a Trento verrà assegnato dalla Provincia all'Associazione provinciale per i minori (Appm). Lo ha detto l'assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, rispondendo ad una interrogazione presentata in Consiglio provinciale da Vanessa Masè.

Prendendo spunto dalla domanda sul futuro dell'edificio, di proprietà attualmente di Patrimonio del Trentino spa, l'assessore Spinelli ha messo in evidenza l'iter che la Provincia sta seguendo e il suo sbocco finale.