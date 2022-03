«Io, pendolare, vi racconto l’incubo parcheggi in centro a Trento»

TRENTO. Nel capoluogo il problema dei parcheggi non è certo una grande scoperta. Ma tra tariffe aumentate e benzina alle stelle per un pendolare i costi per andare al lavoro in auto a Trento (quando per questione di orari o per questioni logistiche risulti impossibile prendere i mezzi pubblici) sono sempre più alti.

Ce ne siamo occupati più volte su “Dillo al Trentino”, perché ovviamente si tratta di uno di quei problemi che va incidere notevolmente sulla nostra quotidianità.

C’è chi cerca l’azzardo di un parcheggio selvaggio sperando di non incorrere nella multa, chi occupa i posti riservati ai disabili e anche chi piazza l’auto sulle aree di carico e scarico impedendo così a furgoni e Tir di portare le merci.

Che fare? Se lo domanda Valentina che ha inviato una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per protestare contro una situazione che ogni giorno si fa sempre più difficile.

Scrive Valentina: «Buongiorno, sono una lavoratrice del centro città e scrivo per far presente la tragica situazione parcheggi a Trento.

È stata segnalata anche da altri lettori negli ultimi tempi, ma la situazione sta diventando insostenibile.

Piazzale Sanseverino popolato dalle giostre, ex Sit con lavori, il parcheggio vicino alla Motorizzazione sempre pieno a qualunque ora del giorno e della notte, i parcheggi coperti a pagamento tutti senza disponibilità di abbonamento perché già pieni (e comunque a prezzi esorbitanti).

È possibile che per andare al lavoro si debbano pagare oltre 10 euro al giorno di parcheggi (ovviamente parcheggiando nelle zone in cui non si sborsano 2,20 all’ora, ma in zone della città più distanti dal centro). O si sia costretti a parcheggiare lontano, prendere autobus e metterci più di 40 minuti per andare al lavoro abitando nella periferia di Trento?

Questa situazione deve essere presa seriamente in considerazione dalla nostra amministrazione comunale, per il bene del lavoratori, dei cittadini e dei turisti.

La risposta di “parcheggiare alle Ghiaie e andare in città in bus” non è sensata, ne tantomeno la risposta risolutiva ad una problematica presentata dal cittadino», conclude Valentina.

