Incidente nella galleria dei Crozi, traffico in tilt sulla Valsugana

TRENTO. Un incidente nella galleria dei Crozi ha mandato in tilt il traffico questa mattina, 20 maggio, alle 9 sulla Valsugana in direzione Trento, in una giornata già complicata per la viabilità a causa del concertone di questa sera.

Fortunatamente dalle prime informazioni non ci sono feriti gravi, ma si è formata una lunga coda dalla Mochena fino alle gallerie.

Molti automobilisti sono riusciti a imboccare la piccola strada dei Forti, la

provinciale 71, tra Civezzano e Cognola, che a sua volta rischia

l'intasamento.