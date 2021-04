Incendio di Trento Nord, sopralluogo nella casa: i danni sono ingenti

TRENTO. E’ stato il lacerante suono delle sirene dei mezzi dei vigili del fuoco del corpo permanente di Trento, e quelle di carabinieri, polizia, polizia Locale e ambulanze, a lacerare il silenzio della notte di lunedì 26 aprile. Mancavano pochi minuti alle 23, infatti, quando le fiamme avevano ormai avvolto il tetto di una palazzina, del colore delle case cantoniere dell’Anas, sita di fronte al Bren Center, poco prima del supermercato Md di via del Brennero a Trento Nord.

Il giorno dopo, a parte i detriti, le tegole in frantumi nel cortiletto e sullo scivolo del garage ed i cordoni bianco rossi a delimitare l’abitazione, era il persistente odore di fumo e di bruciato in tutta la zona a segnalare quanto successo. Zona che nelle immediate vicinanza, per fortuna, è scarsamente abitata; anche il capannone, che dista pochi metri dalla casa andata a fuoco, è disabitato. Una persona è rimasta ferita ed ustionata (trasportata in ospedale), come ha riferito l’ex candidato sindaco Franco Bruno, fra i primi a intervenire per prestare soccorso e lanciare l’allarme: «Sulle persiane delle finestre sono stati gettati dei sassi per richiamare l’attenzione di eventuali inquilini che potevano non essersi ancora accorti di quanto stava accadendo».

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri coadiuvati dai periti dei vigili del fuoco, per risalire alle cause del disastroso incendio che ha completamente distrutto il tetto e danneggiato gli appartamenti sottostanti. C.L.