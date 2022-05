In piazza Dante il chiosco è solidale: vestiti usati per chi ha bisogno

TRENTO. Con la stessa discreta riservatezza di chi ritira, le sorelle Flora e Favilla mettono a disposizione indumenti usati nel retro del chiosco di Piazza Dante.

“El bacuchel” come viene chiamato dai clienti più anziani è diventato un punto di riferimento per chi ha bisogno, specialmente donne, e la proposta delle scarpe numero 37 nasce dal fatto che sono le loro: “A noi dispiace buttare via cose ancora buone e così abbiamo cominciato e lasciarle fuori casa pensando che se non fossero state prese, le avremmo potute buttare in un secondo tempo: in un’ora scompariva tutto. Un giorno abbiamo notato una persona che d’inverno aveva solo le ciabatte, abbiamo chiesto il numero ed il giorno dopo gli abbiamo fatto trovare un paio di scarpe. E’ da allora che lasciamo sul retro del chiosco quello che abbiamo con un invito “Prendi quello che ti serve” e così succede quasi sempre di giorno. La posizione è discreta perché pur trovandosi davanti al palazzo della Provincia si passa più facilmente davanti al chiosco piuttosto che dietro, poi a garantire ulteriore riservatezza una siepe.

“Un giorno abbiamo notato una signora – raccontano Flora e Favilla – che rovistava nei bidoni alla ricerca di qualche vestito. L’abbiamo chiamata e le abbiamo fatto vedere quello che avevamo: un gesto che l’ha resa felice”. Quanto Franca e Favilla stanno facendo da alcuni mesi è stato notato da qualche cliente che ha iniziato a portare qualcosa. “Chiariamo subito che non non siamo la Caritas o un mercatino dell’usato oppure una discarica, mettiamo a disposizione poche cose, pulite e disinfettate per una realtà che sia a misura di persona”.

Vi affacciate su Piazza Dante, uno dei punti più critici della città: “Da qui vediamo tutto quello che succede di giorno ed è davvero una situazione molto difficile. I giardini sono diventati un punto di riferimento per tanti disperati, molti anche italiani che non hanno davvero nulla. Ma la piazza ci rispetta: non abbiamo mai avuto problemi e le biciclette le lasciamo libere e non ce le hanno mai rubate. E’ stato osservando questo spaccato di città che abbiamo deciso di fare qualcosa. A noi dispiace buttare via cose che spesso sono nuove e ancora utilizzabili e qui c’è davvero tanta gente che ha bisogno”.

Discrezione, educazione e rispetto reciproco sono le regole non scritte di questo rapporto che si è instaurato con gli invisibili. “Specialmente nei giorni invernali quando teniamo chiusa la porta, nemmeno ci accorgiamo di chi prende scarpe e vestiti: ed è bello così, uscire e non trovare più nulla è la conferma che abbiamo aiutato qualcuno”.

E quel “qualcuno” ha attaccato un foglio con scritto “grazie di tutto signore belle” con un cuore. Un modo semplice e spontaneo per ringraziare chi ha deciso di aiutare il prossimo con semplicità e tanta spontaneità.