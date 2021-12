Il vescovo comboniano Carlassare, gambizzato in Sud Sudan, alla Giornata della pace del 1° gennaio a Trento

TRENTO. Il 1° gennaio 2022 si celebra la 55ma Giornata della Pace. Da tradizione, la Diocesi di Trento propone un pomeriggio di riflessione e preghiera, quest’anno sotto il titolo “Ansia di pace“.

Alle ore 16.30 nell’aula magna del Collegio Arcivescovile si terrà un incontro che vedrà dialogare insieme padre Christian Carlassare, vescovo eletto in Sud Sudan (il più giovane vescovo della Chiesa cattolica), ferito in un attentato nell’aprile scorso e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli. Modera Diego Andreatta, direttore di Vita Trentina.

Padre Christian Carlassare, comboniano di origine vicentina (Schio), classe 1977, da diversi anni è missionario in Sud Sudan. A marzo 2021 è stato nominato vescovo della diocesi di Rumbek, sempre in Sud Sudan, diocesi che attende un vescovo dal 2011. Nella notte del 25 aprile, un mese prima dell’ordinazione episcopale, padre Christian è rimasto vittima di un agguato nel quale è stato gambizzato. È in attesa di ripartire per Rumbek, dove verrà ordinato vescovo e inizierà il suo ministero.

Stimoli importanti alla riflessione arrivano dal Messaggio del Papa per la Giornata, dal titolo “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura" (leggi qui il messaggio del Papa).

A seguire, alle 18, si snoderà la marcia della pace, che si concluderà in cattedrale dove alle 19 l’arcivescovo Lauro presiederà la Messa assieme a padre Christian. L’arcivescovo Lauro Tisi presiederà anche il solenne pontificale al mattino di Capodanno (ore 10).

L’incontro delle 16.30 e la messa delle 19 saranno trasmesse in diretta tv (Telepace Trento) ed in streaming sul portale diocesano e sulla pagina Facebook di Vita Trentina.