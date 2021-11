Il ciclista nel tunnel del Bus de Vela: «Un autentico pericolo, non era nemmeno vicino alla riga continua»

TRENTO. Il problema della convivenza tra ciclisti e automobilisti è uno dei più sentiti in Trentino, terra di grandi amanti delle due ruote che approfittano di un territorio bellissimo e pieno di saliscendi per allenarsi in maniera sana e sostenibile.

Le note dolenti arrivano quando ciclisti e automobilisti entrano in contatto, in particolari nodi come quello della ciclabile del Brennero nella zona della Rotaliana o gli incroci a Trento sulla Gardesana oppure ancora in arterie molto trafficate come può essere via Brennero.

In entrambi i casi ce ne siamo già occupati su “Dillo al Trentino” ma ovviamente la tematica è davvero ampia.

Uno dei punti più dibattuti è quello delle strade a veloce scorrimento come può essere una statale: ecco che le ragioni dei ciclisti da una parte (che spesso non hanno alternative se non transitare per alcuni tratti in queste arterie) e le ragioni degli automobilisti dall'altra sono contrapposte.

Se poi il discorso passa sulle biciclette che transitano nelle gallerie, dove gli spazi sono stretti e la visibilità delle luci artificiali non è ottimale, ecco che il dibattito diventa incandescente.

La foto di questa nuova segnalazione è stata scattata nel tunnel del Bus de Vela scendendo verso Trento, ed è arrivata via mail a “Dillo al Trentino” da parte di Ale: «Buongiorno, ho letto l’articolo che parlava dei ciclisti che pedalano sulla strada in via Brennero anche se a fianco c’è la ciclabile. Volevo dire che ci sono punti ben più pericolosi, come nella foto più allego. Si vede un ciclista, evidentemente un seguace di Pantani intento a stabilire qualche record, che pedala nella galleria che dal Bus de Vela scende verso Trento. Il ciclista, tra l’altro, non sta nemmeno vicino alla riga continua ma sta abbastanza in mezzo, senza dispositivi luminosi sulla parte posteriore della bicicletta. Ditemi voi se questa non è una situazione di potenziale rischio!», si chiede Ale concludendo il suo ragionamento.

