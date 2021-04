Ianeselli: “Continueranno i controlli per il rispetto del coprifuoco”

TRENTO. “Vogliamo accompagnare la nostra città verso un'apertura graduale, in sicurezza e irreversibile, senza possibilità di passi indietro. Per questo lanciamo un appello alla responsabilità a tutti i nostri concittadini, affinché mantengano il distanziamento sociale e tutte le precauzioni del caso”. Lo ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli presentando l'esito dei controlli della Polizia locale dei giorni scorsi.

Secondo quanto riferito, l'attività di presidio e controlli dei vigili su cittadini ed esercenti non ha portato a nessuna contravvenzione, con l'unica eccezione di un uomo, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale.

“Con le nuove disposizioni, le persone potranno rimanere all'esterno fino alle 22 (orario di chiusura dei locali pubblici), per poi recarsi a casa. I controlli continueranno, nel rispetto delle regole. Noi non interverremo nella discussione in corso sullo spostamento o meno della chiusura dei locali alle 23, ma ci adatteremo in caso di specifica ordinanza provinciale”, ha quindi precisato Ianeselli.