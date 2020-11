Ianeselli: «A Trento 750 contagi? Da aggiungere gli altri 1.100 positivi ai test rapidi»

TRENTO. «Nella nostra città abbiamo a oggi 750 positivi ai tamponi molecolari, a cui si aggiungono 1100 positivi a quelli "rapidi". È importante che tutti i casi siano conteggiati e che i cittadini ricevano informazioni univoche».

















































































Trento, il serpentone di auto e la grande "catena di montaggio" dei tamponi al palazzetto Una mattina nel piazzale alle Ghiaie. Accanto al tendone per i tamponi, è stata appena allestita la nuova tenda gonfiabile di supporto, dove operano i militari dell'Esercito, in sinergia con il personale dell'Azienda sanitaria (fotoservizio di Daniele Panato)

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli non nasconde la propria preoccupazione: «Questo è il tempo della responsabilità, individuale e collettiva: usiamo le mascherine, osserviamo le distanze, igienizziamo le mani, evitiamo luoghi affollati e uscite inutili. Rinunciamo tutti a un pezzo della nostra libertà per riuscire a superare tutti il periodo d'emergenza. Mai come ora è chiaro che la salute di ciascuno è strettamente legata ai comportamenti degli altri. Non attenersi alle regole, far finta di niente, sabotare, ignorare decreti e ordinanze significa metterci in grave pericolo. Con conseguenze tragiche, come sperimentato in Trentino e altrove durante la prima fase della pandemia».