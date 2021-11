I No Green Pass “aggirano” il divieto e sfilano anche in via Belenzani

TRENTO. Divieto di sfilare in centro storico bypassato. A manifestazione ufficialmente sciolta, i No Green Pass oggi (12 novembre) a Trento hanno di fatto proseguito il corteo.

E al grido “la gente come noi non molla mai”, hanno sfilato nel cuore del centro storico, la zona a traffico limitato vietata ieri dal comitato per l’ordine e la sicurezza sulla base delle ultime direttive del governo sulle manifestazioni per evitare assembramenti e tenere sotto controllo i contagi Covid.

Una provocazione, dunque, che si fa beffa dei limiti imposti dalle autorità che avevano comunque consentito la manifestazione fuori dalla Ztl.

Da piazza Fiera il corteo si è mosso in via Travai, via Mazzini, piazza Duomo, via Belenzani, via Oss Mazzurana, via Oriola. Cantando come singoli cittadini, mescolandosi alla gente dell’aperitivo del sabato sera in centro.

Una manifestazione che è proseguita, camuffata, infischiandosene del divieto.