I Babbi Natale in moto sono tornati: invasione (pacifica) di Trento

TRENTO. 130 motociclisti tra piloti e passeggeri, hanno invaso la città vestiti da Babbo Natale. Un modo originale per raccogliere fondi a favore della promozione delle cure palliative pediatriche. Tra i motociclisti anche Fra’ Marco del convento dei Cappuccini della Cervara, vicentino d’origine ma da sempre appassionato di vespe. C’è anche chi ha adattato iI baule della moto a cuccia del propri cani per non separarsene mai.

Non è mancato nemmeno Stefano Bertoldi direttore della Casa Hospjce Cima Verde che ha voluto sostenere in questo modo sostenere l'impegno benefico.











































I Ferri Freddi scaldano il Natale a Trento Sono tornati quest'anno i Ferri Freddi, i Babbi Natale in sella alle loro moto che oggi (19 dicembre) hanno sfilato a Trento per raccogliere fondi per le cure palliative dei bambini. Finale a Piedicastello con street food e premiazioni. LE FOTO di Daniele Peretti



I motociclisti hanno attraversa tutta la città tra gli applausi di chi ha avuto modo di assistere all’origianale sfIlata.

Al ritorno in piazza a Piedicastello pranzo in versione street food e a seguire le premiazioni per le tre moto allestite in modo più originale e per il gruppo più numeroso. D.P.