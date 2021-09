Half marathon, occhio alle strade chiuse e ai divieti domenica 3 ottobre

TRENTO. Torna la Half marathon domenica 3 ottobre e porta con sè anche delle modifiche alla viabilità cittadina.

La 10a edizione della competizione si svolgerà dalle ore 10 alle ore 13 e prevede la chiusura delle seguenti vie: partenza piazza Dante, via Torre Vanga, via della Prepositura, via Rosmini, via Giusti, rotatoria Largo Prati, via dei Muredei, via Degasperi, via Jedin, via R. da San Severino, via Monte Baldo, Corso del Lavoro e Scienza, via R. da San Severino, Lung'Adige Monte Grappa, ponte san Lorenzo, via Brescia, Lung'Adige Apuleio, via Druso, ponte San Giorgio, Lung'Adige Leopardi, via Busetti, Corso Buonarotti, via A. da Trento, via Scopoli, via C. Morone, corso degli Alpini, via Maccani, via Senesi, via Lavisotto, via F.lli Fontana, piazza Centa, via Petrarca, via Romagnosi, via Vannetti, piazza Dante, via Torre Verde, piazza R. Sanzio, via B. Clesio, via dei Ventuno, via F. Ferruccio, piazza Venezia, largo Porta Nuova, via S.F. D'Assisi, l.go Pigarelli, piazza Fiera, via S.Giovanni Bosco, via Piave, corso 3 Novembre, ponte Cavalleggeri, viale Verona, via Fermi, via Degasperi, via Bartali, via Fersina strada retrostante il palatrento, via Fersina, via Fermi, via Degasperi, rotatoria est via jedin nel senso di marcia, via Ghiaie, via Monte Baldo, largo Prati, via Giusti, via Rosmini, via del Travai, piazza Fiera, via Mazzini, via S.Viglio, via Garibaldi, via Dordi, via Mantova, largo Carducci, via S.Pietro, via Manci, via Roma, via Belenzani, piazza Duomo arrivo.

Il Comune informa che sono altresì istituiti a partire dalle ore 20 del 2 ottobre fino alle 15 del 3 ottobre il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in piazza Dante, da via Torre Verde fino al listone di piazza Dante e – domenica 3 ottobre - il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata sulle seguenti vie:

in piazzale ex Sit di via Canestrini dalle 7 alle 16;

in via Lavisotto, nel tratto compreso tra via Senesi e via F.lli Fontana, dalle 7 alle 13;

in Largo Pigarelli negli spazi riservati ai motocicli dalle 7 alle 13;

in via Fersina all'altezza del civico 17 c/o i parcheggi posti a nord del palazzetto dello Sport (stradina interna al palasport) dalle 7 alle 13;

in via Ghiaie lato est, dalle 6 alle 13;

in via Giusti (fronte civ. 45,47) all’intersezione con via Bezzi dalle 7 alle 13.