Green Week a Trento con 300 relatori e 60 eventi

TRENTO. Si terrà a Trento, dal 27 febbraio al 1/o marzo, la Green Week, festival itinerante dedicato alla sostenibilità con 300 relatori, 60 eventi, 50 imprenditori e 6 sezioni tematiche.

La kermesse da quest'anno per la prima volta si articolerà in una parte generale - dedicata ai grandi temi dell'economia verde, come il cambiamento climatico, l'energia rinnovabile, la sfida della sostenibilità per le imprese, la svolta sostenibile del capitalismo -, alla quale si affiancheranno sei cicli composti ciascuno da sette incontri, che si svolgeranno tra il pomeriggio di venerdì 28 febbraio e per l'intera giornata di sabato 29 febbraio.

Ogni ciclo di convegni avrà una diversa area tematica - trasporti e mobilità, turismo, abbigliamento e tessile, edilizia e architettura, finanza, chimica verde e agricoltura - e vedrà la partecipazione di esperti del settore, ricercatori e docenti universitari, imprenditori, esponenti delle istituzioni, allo scopo di approfondire e discutere le più interessanti questioni legate all'economia verde.

L'iniziativa è promossa da ItalyPost, Fondazione Symbola, il settimanale Buone Notizie del Corriere della Sera, Università di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, Muse-Museo delle Scienze, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach, in collaborazione con la Commissione europea.