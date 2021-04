Gli alpini di Aldeno regalano uova di Pasqua ai bambini di materne ed elementari

ALDENO. Dolce sorpresa alpina per i bambini delle scuole materne ed elementari di Aldeno. Del resto la locale sezione Ana pur non potendo organizzare nulla ormai da troppi mesi, non si è mai dimenticata dei piccoli del paese, 150 in tutto, e così dopo Natale anche a Pasqua è arrivata la sorpresa: un uovo di Pasqua per ogni bambino perché a quell'età quell’incarto colorato, quel nastro dorato che nascondono la cioccolata a forma di uovo è la cosa più attesa.

Con l'occasione gli Alpini hanno fatto gli auguri anche alle famiglie per un momento che è stato di cordialità e simpatia. D.P.