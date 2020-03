Giro al Sass, viaggio nel deserto urbano

TRENTO. E la sera scatta il coprifuoco. Così non è (per lo meno non ancora) per legge, ma di fatto sì. Ieri sera, alle 19, abbiamo fatto due passi in città per renderci conto della situazione. Esercizi pubblici chiusi (questi sì per decreto, dalle 18), solo qualche supermercato aperto, con le cassiere con le mascherine.







































Trento, ore 19: benvenuti nella città fantasma. Solo un podista nel deserto urbano Il nostro viaggio in una Trento semivuota. Con esercizi pubblici chiusi e qualche sparuto cliente all'uscita dai supermercati (fotoservizio agenzia Panato) LEGGI L'ARTICOLO: Un clima da coprifuoco

Un podista solitario sfreccia per via Suffragio diretto verso un Giro al Sass spettrale. Una coppia solitaria passeggia mano nella mano (ma tra partner si può vero?). Tutti a casa, il più possibile, come consigliano le autorità sanitarie e il buonsenso. Perché cercare di evitare i contatti, in questo momento, è l'unico modo per tutelare se stessi e rispettare gli altri. Se ce l'avessero detto qualche settimana fa non ci avremmo creduto, ma oggi il nostro senso di comunità passa per l'isolamento (l.m.).