Gardolo, incendio in un capannone industriale abbandonato

TRENTO. Principio d’incendio stasera all’interno dell’immobile da tempo abbandonato dell’ex Sovilla, a Gardolo, non lontano dalla sede di Dedagroup. Massiccio l’intervento dei pompieri.

Visibile una colonna di fumo levarsi dall’immobile, che di recente era stato riempito di scritte no vax con vistosi errori grammaticali.

Ancora non chiare le cause dell’incendio. L’entità dei danni sarebbe limitata ma sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Al piano terra sarebbero state trovate suppellettili che fanno pensare a una presenza di senzatetto.