Fra gli oggetti smarriti a Trento cellulari, documenti e anche una catenella con pietra

TRENTO. Sono 20 I documenti smarriti su 26 ritrovamenti di oggetti vari nel Comune di Trento per il mese di gennaio. C’è chi è venuto in città da San Martino Buon Albergo per smarrirli ma non mancano nemmeno cellulari, zainetti ed una catenella di metallo. Il sospetto è che specialmente nel caso dei documenti ritrovati, possano costituire la parte della refurtiva abbandonata.

Di seguito riportiamo l’elenco completo di quanto ritrovato, chi dovesse ritrovare quanto smarrito può rivolgersi all’ufficio comunale competente aperto al pubblico dal lunedì al venerdi dalle 8,30 alle 12, con accesso all'ufficio consentito solo previo appuntamento telefonico al numero 0461 884351. L’ufficio si trova nella nuova sede di Via Brennero 312 al quinto piano del Top Center.

L’elenco degli oggetti ritrovati

14/01/2022

documenti di O.K. San Martino Buon Albergo (Vr)

14/01/2022

documenti di M.I. Trento

14/01/2022

documenti di S.N. Trento

14/01/2022

documenti di S.E.M. Trento

14/01/2022

documenti di M.S. Trento

14/01/2022

documenti di K.L. Trento

14/01/2022

documenti di C.J.J. Trento

14/01/2022

documenti di K.E. Arco (Tn)

14/01/2022

borsello con chiavi

14/01/2022

documenti

18/01/2022

documenti di C.M.T. Trento

18/01/2022

documenti di S.L.D. Baselga di Pinè (Tn)

18/01/2022

telefono cellulare marca Huawei

18/01/2022

documenti di C.G. Avio (Tn)

18/01/2022

borsa in tessuto con occhiali ed effetti personali

19/01/2022

documenti di M.N. Trento

20/01/2022

documenti in portafoglio di P.C. Tuenno (Tn)

21/01/2022

catenella in metallo bianco con pietra

25/01/2022

documenti di P.G.

26/01/2022

documenti di A.A. Trento

26/01/2022

documenti di G.M. Verona (Vr)

26/01/2022

zainetto con documenti ed effetti personali di P.L. Trento

26/01/2022

documenti in portafoglio di B.N. Pinzolo (Tn)

26/01/2022

documenti di D.A.

26/01/2022

documenti di V.G.

26/01/2022

documenti di G.M.F. Trento