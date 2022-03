Festival dello sport di Trento, a settembre la quinta edizione: "Un abbraccio agli ucraini”

TRENTO. È "Momenti di gloria" il titolo della quinta edizione del festival dello sport di Trento, che si terrà dal 22 al 25 settembre 2022, organizzato dalla Gazzetta dello sport in collaborazione con Provincia di Trento, Comune, Università e Coni provinciale.

La manifestazione è stata presentata oggi, 1 marzo, in sala Depero alla presenza di tre campioni trentini: Amos Mosaner, oro a Pechino nel curling, Pietro Sighel, un argento e un bronzo nello short trac, e Yeman Crippa, fresco recordman nella mezza maratona.

"Siamo nel pieno della tregua olimpica, che termina il 21 marzo. Non ho parole per descrivere quanto sta accadendo in Ucraina – ha detto la presidente del Coni Trentino Paola Mora – per secoli la tregua è stata rispettata dalle nazioni. Sono orgogliosa di come lo sport ha reagito. Vorrei ricordare che le Olimpiadi moderne nascono dalla volontà di de Coubertin dopo il conflitto franco-prussiano come un agone dove i giovani di tutto il mondo potessero misurarsi in una competizione di amicizia e fratellanza per un mondo migliore. Mi auguro che tutto questo finisca e mando un abbraccio sportivo alle popolazioni ucraine e a tutti i giovani e agli amanti dello sport nel mondo. Allo sport praticato con onestà".

"Per il Trentino, che è una provincia molto sportiva, all'apice italiano per i risultati dei suoi sportivi, arrivare con sempre più atleti trentini che ottengono risultati importanti credo sia un valore aggiunto per questo evento, ma anche per il Trentino stesso", ha detto il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, sottolineando la capacità organizzativa del Trentino, ricordando la tappa prevista sul "Menador" al prossimo Giro d'Italia ed il successo per gli Europei di ciclismo: "Sappiamo quanto questi eventi portino promozione, sviluppo, commercio ed economia. Il Festival è un evento che porta Trento al centro del dibattito nazionale ed internazionale. Dobbiamo vederla in questo modo, una parte sportiva ed una per le ricadute sul territorio".

"Difficile parlare di una cosa così bella in un momento così buio - ha detto il sindaco di Trento Franco Ianeselli – allora voglio ricordare un grande campione, Vitaly Klitschko, che è sindaco di Kiev e che in questi giorni sta combattendo per la sua città. Vogliamo pensare che lo sport possa dare un motivo di speranza".