Festival dell’economia, il nuovo direttore Tamburini: “Non solo accademia economica, ruolo importante alle imprese”

TRENTO. L’edizione 2022 del Festival dell’economia di Trento, la prima targata Sole 24 Ore, prende forma, dopo lo strappo con Laterza e Tito Boeri e con gli altri due partner della kermesse, Università e Comune di Trento. Presentata oggi (7 ottobre) in Provincia.

Sarà, ha detto il direttore del quotidiano Sole 24 Ore e nuovo direttore scientifico del Festival Fabio Tamburini, nel corso della conferenza stampa, un "progetto aperto". Quello del 2022, ha aggiunto, "non sarà il Festival del Sole 24 ore ma il Festival delle economia della città di Trento. Il Sole 24 ore ha una presenza importante legata allo Studio Frizzera, punto di forza dell'area nord e noi andiamo verso la valorizzazione di quanto offre la città di Trento ed il Trentino. Questa sarà la caratterizzazione per le prossime edizioni".

Della composizione del comitato scientifico e di quello editoriale si sta discutendo con l'Università di Trento che - ha proseguito Tamburini - "dovrà avere un ruolo perfino superiore a quello avuto fino ad oggi perché i protagonisti saranno le forze che ci sono sul territorio".

È coinvolto anche l'ex ministro Giulio Tremonti, ha confermato Tamburini, "come sono state coinvolte personalità molto diverse”. "Lui verrà a portare un contributo come economista e presidente di Aspen non come ex ministro del governo Berlusconi perché il confronto tra idee diverse è sempre condizione di crescita". Come detto la kermesse sarà, "come sempre avvenuto, il Festival della accademia economica ma ritengo che non basti. Ci saranno altre due colonne importanti. Una è l'economia industriale perché un Paese che ha come asse portante il mondo delle imprese non ha mai avuto una politica industriale degna di questo nome e ha sempre penalizzato e i filoni universitari collegati al mondo industriale e questo credo sia un grave errore. Intendiamo valorizzare questo filone troppo spesso sottovalutato, mentre il terzo filone - ha aggiunto Tamburini - è quello dei rapporti con il territorio. Avranno ruolo importante le imprese, non solo come spettatori, ma nell'organizzazione e nello svolgimento del Festival", ha concluso il direttore del Sole 24 Ore.

Federico Silvestri, ad di 24 Ore Eventi, ha parlato della nuova formula: "Il Festival interesserà gli appassionati di economia ma per allargare il target vogliamo coinvolgere le famiglie e trovare poi i giusti contenuti per raggiungere il pubblico giovane".

Sul coinvolgimento di Laterza, storico organizzatore e fondatore del Festival fino alla passata edizione, ha precisato Silvestri, "abbiamo sempre tenuto canali di comunicazione con Laterza e dunque anche quando abbiamo approcciato il Festival il nostro atteggiamento è sempre stato di apertura, anzi con piacere valutiamo una possibilità di collaborazione". "Da una parte c'è continuità - ha proseguito Silvestri - raccogliamo il testimone ed è giusto dare coerenza a questo storia molto importante ma dall'altra vogliamo portare innovazione, linguaggi diversi e mettere in campo la potenza di fuoco di una grande piattaforma informativa come quella del Sole 24 ore. Rispetto a quanto fatto in passato abbiamo in mente di offrire un palinsesto molto ricco ma con una linea che punti ad asciugare la numerosità degli eventi, pensiamo sia corretto offrire più contenuti ma dare più ordine e razionalizzare il palinsesto con un'offerta molto ricca capace di attrarre sensibilità diverse. Porteremo ulteriori e nuovi contenuti. Produciamo più di 100 eventi all'anno e la nostra intenzione è portare sul territorio alcuni degli eventi di maggior successo come gli Stati generali della cultura che abbiamo realizzato prima dell'estate. O un road show come Innovation day".

Silvestri ha anche detto che la nuova organizzazione vorrebbe dare vita al 'fuori festival': "Pensiamo che il Festival abbia la caratura per fare un percorso simile al Salone del mobile di Milano. Infotainment e non solo informazione tout court, ovviamente con la nostra cifra, per coinvolgere famiglie, bambini e giovanissimi, anche con attività didattiche. Altre iniziative potranno essere organizzate con opinion leader che parlano un linguaggio diverso, ad esempio gli influencer. Stiamo valutando un percorso sui giovani che cercheremo di ingaggiare con attività di formazione ma anche per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro sperando, di essere affiancati dai riferimenti di questo territorio. Dall'altra pensiamo anche ad una iniziativa per i giovani con i nostri partner del Financial Times. Si tratta di idee che sono tutte aperte al contributo delle realtà del territorio, che sono state il nostro riferimento quando abbiamo pensato il progetto".