Fan di Vasco, “assalto” al centralino della polizia locale

TRENTO. Il numero attivato per fornire informazioni relative alla viabilità nella città di Trento, gestito dal corpo di Polizia locale in vista del concerto di Vasco Rossi del 20 maggio, risulta intasato per le chiamate dei fan che chiedono ragguagli sull'evento.

Lo rende noto all'Ansa il Comune di Trento. A quanto emerso, il numero, a cui rispondono quattro agenti, è intasato dalle numerose chiamate dei partecipanti al concerto. Le telefonate si riferiscono soprattutto a informazioni quali le modalità di trasporto verso l'area del concerto, di accesso alla Trentino Music Arena, di emissione dei biglietti o di prenotazione dei parcheggi, che non sono di competenza della Polizia locale.

L'amministrazione invita pertanto a chiamare il centralino unicamente per avere informazioni sulla viabilità.