Domenica a Trento ritorna “Ferri Freddi”, i Babbi Natale sfilano in motocicletta

TRENTO. Sono già cento gli iscritti alla quarta edizione di Ferri Freddi (le iscrizioni sono aperte fino a domani contattando il numero 348-9888023) il motoraduno dei Babbi Natale il cui ricavato andrà in beneficenza. Al momento sono settanta i piloti e trenta i passeggeri e per la partecipazione serve solo il green pass base.

La partenza è fissata per domenica alle 11 dalla partenza di Piedicastello ed il colorato torneo interesserà tutta la città: dalla Clarina a San Pio X°, Corso 3 Novembre, Cristo Re e Gardolo per tornare in piazza a Piedicastello. Qui si terranno le tradizionali premiazioni, il pranzo sarà offerto in versione street food e non mancheranno nemmeno un paio d'ore di musica.

“Al momento gli iscritti sono decisamente meno rispetto alle precedenti edizioni, ma spero che le ultime ore siano favorevoli. Le difficoltà non solo organizzative sommate alle limitazioni sono davvero tante e non facilitano di certo la partecipazione. Quello che conta – prosegue Renzo Ciurletti ideatore ed organizzatore insieme a tutta la sua famiglia di Ferri Freddi – è che vengano raccolti fondi da devolvere in beneficenza. Quest'anno quanto raccolto andrà alla Fondazione Hospice Trento con l'obiettivo di realizzare un hospice in città, promuovendo la conoscenza delle cure palliative pediatriche.”

E’ bene ricordare che l'iscrizione non comporta l'obbligo a partecipare alla sfilata e questo sarebbe comunque un modo per contribuire alla raccolta benefica. Quest'anno oltre al nuovo percorso ci sarà anche la novità della partecipazione allargata ai quad. I partecipanti dovranno indossare se non il costume di Babbo Natale, comunque un abbigliamento natalizio.