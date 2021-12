Dolomiti Gomme, Dario Largher lascia dopo 36 anni: “Quando si andava in giro con i chiodati...”

TRENTO. Dopo 36 anni si conclude l'esperienza di Dolomiti Gomme: un'attività che ha fatto la storia del pneumatico non solo a Trento.

Dario Largher, tutto comincia… "Leggendo un annuncio economico sul giornale che pubblicizzava la vendita di una carrozzeria ai Casoni in Via Vittorio Veneto. Allora al loro interno c'erano dei capannoni artigianali. Era il 1985, con i miei fratelli con i quali avevamo una carrozzeria a Lavis, decidiamo di aprirne una in città, ma capiamo quasi subito che una carrozzeria per quei tempi moderna, sarebbe stata un problema. Rumori, inquinamento, odori lavorare liberamente tra le case, sarebbe stato impossibile ”.

Per questo la decisione di trasformare il tutto in un’officina di gommista ? “Esatto. La nostra fortuna è stato Mario che a 88 anni è ancor oggi un punto di riferimento per i grossisti di pneumatici: non è stato solo un fratello, ma anche un padre”.

Tre soci, Dario e Bruno Largher e Sergio Dalle Nogare e un dipendente (il primo di una lunga serie) Franco Casagrande. “L’idea del negozio di gomme fu indovinata ed arrivammo ad avere fino a cinque dipendenti. Ai Casoni rimanemmo per dieci anni fino a quando il Comune non sfrattò tutte le attività per poter demolire i capannoni e riqualificare tutto il blocco delle case popolari. Iniziò così l'avventura in Via Fermi che durò per un altro decennio.”

I margini di guadagno non erano più gli stessi e così gli amministratori di Dolomiti Gomme iniziarono a cercare le voci sulle quali poter risparmiare. “L’affitto era la prima – prosegue Dario – e così cogliemmo al volo l’occasione di alcuni immobili che Patrimonio del Trentino aveva messo sul mercato ed eccoci nell'attuale sede di viale Verona”.

Una vita tra i pneumatici, cos'ha significato per lei essere un gommista? “Tante soddisfazioni, ma anche tanti problemi con la soddisfazione di essere riuscito a risolvere. Per anni è stato un lavoro senza ore, se ne lavoravano anche dodici al giorno compreso il sabato”.

Com'è cambiato il mercato in questi anni? “E’ cambiato tanto. La prima differenza è l’essere passati da un’attività continuativa nell'arco dell'anno, ad una stagionale. Poi sono cambiati i prodotti. Fino al 2000 ad andare per la maggiore erano i ricoperti ed in inverno i chiodati con relativi paraspruzzi. Oggi la richiesta è pari a zero. Adesso il cliente cerca la sicurezza, aspetto che decenni fa non era una cosa primaria”.

Il cliente invece com'è cambiato? “Anni fa il rapporto era di fiducia assoluta, adesso il cliente ha le idee chiare e molte volte chiede uno specifico prodotto. Diciamo più informato, ma il problema è fargli capire quando, secondo me, sbaglia”.

Un saluto ai suoi clienti? “Volentieri, mi piacerebbe farlo uno ad uno, ma non è possibile. Quello che è sicuro è che se siamo passati da un piccolo negozio alla realtà attuale, il merito è loro. Un grazie di cuore a tutti con la soddisfazione di vedere il nostro logo restare anche in futuro indipendentemente dalle persone”.

Il marchio non scomparirà, ma col primo gennaio del prossimo anno sarà trasformato in Dolomiti Gomme snc di Comito Giuseppe e Figlio.