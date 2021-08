Discarica di Sardagna, il Tar di Trento respinge il ricorso di Sativa. Il comitato di residenti: «Ora si può pensare al futuro»

TRENTO. «Ci sentiamo sollevati, perché eravamo speranzosi, ma anche preoccupati, e da adesso si può pensare al futuro di Sardagna». Commenta così, Alessandra Degasperi, una dei portavoce del comitato “No discarica a Sardagna”, la sentenza del Tar di Trento che ha appena respinto il ricorso presentato da Sativa per poter tornare a utilizzare il sito di stoccaggio che si trova a sud dell’abitato. In passato era stato la cava dell’Italcementi abbandonata nel 1976, diventata poi discarica.

Il comitato, rappresentato dall’avvocato Monica Carlin, era di fatto spettatore di una vicenda giudiziaria che vedeva in campo l'avvocatura della Provincia chiamata in causa dai ricorrenti. Sativa aveva depositato opposizione nei confronti della delibera della Giunta Provinciale del 30 dicembre 2020 con la quale si rendeva definitiva la sospensione dell’attività. Nel frattempo la Provincia aveva anche variato i parametri di definizione e localizzazione delle discariche ed è sostanzialmente questo il motivo per il quale il Tar ha respinto il ricorso.

La localizzazione non risponde più alle indicazioni della Provincia per la realizzazione delle discariche. Oltretutto l'area è interessata da un fenomeno franoso giudicato dai tecnici non pericoloso, ma che sconsiglia comunque la ripresa dell'attività di conferimento. Conferimento che doveva essere realizzato o con una teleferica che avrebbe ripercorso il tracciato di quella in uso all’ex Italcementi; oppure con un trasporto su gomma che avrebbe attraversato tutto il paese. Senza contare, ma tutti questi non sono aspetti presi in considerazione dalla sentenza del Tar, che la discarica sarebbe stata ben visibile sul tracciato della funivia di collegamento Trento – Bondone.

La sentenza emessa dal Tar (Fulvio Rocco Presidente; Carlo Polidori Consigliere – Estensore e Antonia Tassinari Consigliere) potrebbe essere impugnata da Sativa, ma intanto Sardagna può tirare un respiro di sollievo.