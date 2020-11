Covid-19, domani controlli delle forze dell'ordine a Trento

TRENTO. Anche domani, sabato 28 novembre, polizia, carabinieri e polizia locale saranno presenti nelle vie del centro di Trento per evitare assembramenti e situazioni che possono mettere in pericolo la salute nell'ambito del contrasto al Covid. Lo comunica la questura.

Questa ulteriore attenzione da parte delle forze di polizia - dice una nota - si iscrive nelle iniziative disposte dalla questura per consentire la gestione delle misure anticovid, prevedendo sia una costante informazione ai cittadini ma anche un intervento celere in quelle situazioni che potrebbero degenerare in criticità per la collettività.

«Per tale motivo si invitano tutte le persone e le categorie commerciali ad una leale collaborazione con il personale delle forze dell'ordine, affinché l'interesse di pochi singoli non prevalga su quello di tutti gli altri consociati».