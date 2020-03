Coronavirus, Trento blindata: controlli dei vigili, si esce solo per la spesa... e la pipì del cane

TRENTO. File all'Orvea di San Pio X e code all'esterno del Poli Regina di via Degasperi, dove all'esterno è presente un kit per la pulizia delle mani. Aperto, a poca distanza, il negozio Tante Zampe, che vende alimenti per animali. Il Coronavirus ci ha costretto a cambiare radicalmente il nostro modo di vita. In una città deserta continuano i controlli dei vigili urbani.









































































Solo qualche podista in circolazione e alcune persone che portano a spasso il cane (una valida - e consentita - "scusa" per prendere una boccata d'aria e vedere questa Trento in lockdown - ma attenzione alle distanze!).

Continuano le attività dei centri diurni Anffas: in corso Buonarroti Maurizio Menestrina non si fa spaventare dal virus: eccolo salutare con il suo "Pesce Grazie". Ma un suo coloratissimo disegno invita a non entrare.