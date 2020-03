Coronavirus, controlli della Polizia a Trento: 23 denunciati

TRENTO. Dal 9 marzo sono 795 le persone controllate, di cui 23 denunciate per violazione degli obblighi previsti nelle direttive del Governo per frenare la diffusione del corona virus, nel corso delle verifiche nei comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda condotte dalla Polizia su disposizione del questore, Claudio Cracovia. Lo comunica una nota della Questura di Trento.

A 273 delle persone controllate, gli agenti hanno fatto sottoscrivere il modello di autocertificazione per gli spostamenti. Sono stati 81 i posti di controllo effettuati, 439 i veicoli fermati, 79 gli esercizi controllati, 21 le attività al dettaglio, 16 quelle artigiane.

La Volante ha denunciato 7 persone che si trovavano, in orario notturno, in un noto ristorante nel centro città, tra i denunciati anche il titolare dell'esercizio. È stato avviato il procedimento amministrativo per l'adozione dei provvedimenti del caso. Denunciati, anche, tre giovani di cui uno minorenne trovati a Romagnano e provenienti da un comune lagarino. I tre hanno tentato di giustificarsi dichiarando di essere a Trento perché volevano acquistare prodotti alimentari, ma la loro motivazione non è stata ritenuta adeguata e idonea. Denunciati, infine, due cittadini extracomunitari che non erano in grado di giustificare la loro presenza in città.