Coronavirus, cinque i cinesi in osservazione a Trento

TRENTO. «In Trentino non ci sono casi di coronavirus. A Sardagna ospitiamo quattro persone, studenti e ricercatori universitari, che hanno scelto volontariamente di rimanere in osservazione». Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, riferendosi ai cittadini cinesi arrivati nei giorni scorsi in Trentino dopo essere tornati nel Paese d'origine per il capodanno tradizionale cinese. L'arrivo dei ragazzi era stato annunciato dall'Opera universitaria e dalla comunità cinese locale, che collabora con la task force approntata dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Secondo quanto precisato da Fugatti, le persone arrivate dalla Cina negli ultimi due giorni sono cinque, di cui quattro in isolamento volontario presso l'ex hotel Panorama di Sardagna, a Trento, e uno in osservazione nella propria abitazione. Per il momento nessuna delle persone rientrate dalla Cina mostra sintomi di contagio.

Le persone sotto osservazione vengono visitate tre volte al giorno da uno specialista del Dipartimento della salute. Entro fine febbraio, l'Opera universitaria attende tra i 20 e 30 nuovi arrivi di studenti che avevano prenotato il posto nelle residenze studentesche.