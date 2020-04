Coronavirus, Andreatta: "Il Comune di Trento ha le risorse per ridurre i tributi"

TRENTO. Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta ha ribadito la volontà dell'amministrazione di ridurre tariffe e tributi, sollecitando l'intervento legislativo della Provincia autonoma di Trento.

Secondo quanto riferito in un videomessaggio diffuso oggi, 15 aprile, le risorse a livello comunale ci sono e sono rappresentate dall'avanzo di amministrazione del 2019.

Il sindaco ha inoltre ricordato l'accelerazione alla digitalizzazione dei servizi, specificando come 800 dipendenti del Comune stiano lavorando da casa, mantenendo attivi i servizi comunali, mentre il servizio Attività edilizia, in stretto raccordo con gli ordini professionali e supportato dal servizio Innovazione e servizi digitali, stia completando la digitalizzazione del procedimento per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività sul portale online.