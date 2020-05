Coronavirus, a Trento multe a tre negozianti, denunciato un ubriaco

TRENTO. La Polizia locale di Trento-Monte Bondone ha sanzionato ieri, martedì 12 maggio, nel corso delle attività di controllo, i titolari di tre attività per mancato rispetto delle disposizioni per il contenimento della pandemia, mentre un cittadino è stato denunciato per ubriachezza molesta e falsa attestazione sull'identità.

Le attività di controllo - si legge in comunicato del Comune - si sono concentrate in particolare in prossimità dei negozi di generi alimentari, finalizzati al divieto di assembramento e al rispetto della distanza interpersonale, e nel presidio della zona della Portela, di piazza Santa Maria Maggiore e dei giardini di piazza Dante. I controlli hanno anche riguardato il corretto utilizzo della mascherina quando previsto.

Complessivamente, sono state effettuate verifiche su 52 esercizi pubblici e attività commerciali. Il monitoraggio delle aree gioco grandi parchi, come Melta, parco Albere, Gocciadoro, e parco delle Coste, è stato effettuato da pattuglie di agenti motociclisti con il supporto dei volontari dell'Associazione nazionale alpini.