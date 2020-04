Coronavirus, a Trento dal 20 aprile riaprono i mercati rionali

TRENTO. Dal 20 aprile riapriranno a Trento i mercati rionali e il mercato contadino di via Filzi, dal 27 aprile gli altri, solo per prodotti alimentari e per chi abita o lavora nelle immediate vicinanze, e a condizione che gli operatori utilizzino dispositivi di protezione individuale e garantiscano misure di distanziamento degli utenti e di protezione della merce esposta.

L'ordinanza del sindaco è stata firmata questa mattina. Non si terrà invece la fiera di Santa Croce, prevista per il 3 maggio, che viene definitivamente annullata, informa il Comune.