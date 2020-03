TRENTO. Attiva da oggi a Trento una consulenza telefonica gratuita per le famiglie di bimbi da 0 a 6 anni per capire come essere genitori ai tempi del coronavirus. Al numero 0461 884013 risponde una pedagogista del Comune.

Il servizio è rivolto a tutte le famiglie anche non frequentanti i servizi educativi comunali. Sarà attivo dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì.