TRENTO. Auto in coda in discesa dal Bus de Vela per un incidente stradale accaduto oggi, lunedì 2 marzo, attorno alle 15.45.

A causarlo un'auto che è finita ruote all'aria. Sul posto ambulanza ed automedica.

Una persona è stata trasportata all'ospedale Santa Chiara in codice rosso: avrebbe riportato ferite di media gravità.