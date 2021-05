Calcio Trento mille tifosi al Briamasco e festa rinviata a luglio

TRENTO. In vista della partita di domenica 23 domenica del Trento il Comitato per la sicurezza e l 'ordine pubblico ha permesso alla società di accogliere un numero massimo di 1.000 persone allo stadio Briamasco, distanziate e con la mascherina indossata.

Sabato mattina verranno aperte le biglietterie per i tifosi interessati fino a raggiungere i posti concessi.

Il Comune ricorda che alla partita si accederà solo con autocertificazione, sanificazione delle mani e mascherina indossata.

All'interno dello stadio non potrà essere consumata alcuna bevanda al fine di evitare l'abbassamento della mascherina.

Al termine dell' incontro - sottolinea il Comune in una nota - non è programmato nessun festeggiamento e tifosi saranno invitai a lasciare le tribune in modo ordinato e soprattutto scaglionato. L'appuntamento con la festa per la promozione è rinviato al mese di luglio in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni della società.