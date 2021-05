Anche a Trento si torna a faticare in palestra: sudati ma contenti

TRENTO. Anche a Trento le palestre hanno riaperto le porte dopo mesi di chiusura, dallo scorso 25 ottobre. La novità è stata inserita nel nuovo decreto Covid approvato il 17 maggio dal governo Draghi. Per le palestre, dunque, la ripartenza è stata decisa per lunedì 24 maggio, mentre per le piscine al chiuso, ad esempio, la riapertura è prevista dal 1° luglio (quelle all’aperto sono aperte dal 15 maggio). Le palestre possono accogliere gli iscritti, che hanno la possibilità di svolgere attività fisica seguendo le regole previste dai protocolli sanitari validati da Comitato tecnico scientifico.





































Trento, le palestre riaprono dopo uno stop infinito. Con il "problema docce" Non potendo fare la doccia, chi prima andava in palestra e poi in ufficio dovrà cambiare orario. Le immagini di riferiscono allo Starclub Centro Fitness di via Unterveger, al Defant's Club di piazza Donne Lavoratrici al quartiere delle Albere, che hanno già aperto, mentre alla New Life di via don Arcangelo Rizzi si raccolgono le adesioni (foto di Claudio Libera)

Per accedere alla palestra, dalle 6 alle 22, come spiega Michele Bertoldi, titolare dello Starclub Club Centro Fitness di via Unterveger, con palestra gemella a Pergine Valsugana e una che aprirà ad agosto a Mezzolombardo, “bisogna seguire regole ben precise, decise dal Cts. Al momento dell'ingresso nella struttura viene misurata la temperatura, con divieto d’accesso nel caso in cui risulti superiore a 37,5. All'interno è sempre obbligatorio indossare la mascherina tranne che durante lo svolgimento dell'attività fisica. Le sessioni di allenamento devono svolgersi con una distanza tra persone di almeno due metri al chiuso, (all’aperto il limite è stato ridotto ad un metro”. In ogni caso bisogna sanificare gli attrezzi ed i tappetini dopo l'utilizzo. Restano indisponibili gli spogliatoi e le docce, che per il momento non possono essere utilizzati; bisogna arrivare in palestra già vestiti per svolgere l'attività sportiva, ad esclusione delle scarpe che si possono cambiare appena entrati”.

Al Defant’s Club Trento, al quartiere delle Albere, tutti i collaboratori del titolare sono al lavoro. Sono 90 i posti accessibili ed un grande numeratore elettronico all’ingresso certifica le presenze nei due piani della struttura. “Finalmente - dice Armando – dopo tanto tempo torniamo a vedere la luce accesa! Per rivedere degli incassi, invece, considerando che al momento i clienti stanno utilizzando gli abbonamenti non goduti da ottobre, bisognerà attendere i nuovi iscritti che comunque già ci sono. Andiamo avanti pensando positivamente”.

Cristiana Bertelli, insegnante di fitness gym, zumba e tanto altro ancora, informa invece che le lezioni in palestra verranno riprese a settembre mentre per quanto riguarda l’aperto, dopo l’esperienza del sabato al Bicigrill di Trento Sud, dal 3 giugno si partirà nella struttura Valnigra, il centro sportivo di Villazzano, in collaborazione con Vipo Trento Calcio, Villazzano Povo, ovviamente.

Per quanto riguarda invece l’A.s.d. New Life, spiega Michele Ciurletti, uno dei responsabili dell’Associazione, “alla luce delle nuove misure sulle strutture sportive, è stato deciso di aprire - da oggi 24 al 27 maggio - una finestra d’informazioni ed iscrizioni tramite mail, telefono o di persona alla segreteria, per poter raccogliere le adesioni per tornare a fare attività fisica. Venerdì 28 maggio comunicheremo, tramite mail e sito, la ripartenza”. L’intenzione dell’associazione è di ripartire dal 31 maggio al 2 luglio (5 settimane) nella fascia oraria 17.45 – 22 con l’ingresso in sala attrezzi e corsi di ginnastica collettivi. La scelta oraria – conclude Michele Ciurletti – “è dettata da una forte richiesta delle famiglie per le attività estive diurne, il Summer Sport, da oltre vent’anni, rivolte ai bambini dai 4 ai 12 anni. Attività che si svolgeranno dal 14 giugno al 30 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30. Le linee guida per queste attività prevedono l’uso esclusivo dell’intera struttura. Salutati i bambini ed igienizzata la struttura, siamo pronti ad accogliere chi vuole tornare a rimettersi in forma praticando dell’attività fisica”.