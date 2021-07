Al Forte di Cadine una giornata all’insegna dei giochi per le famiglie

CADINE. Grandi e piccini sono invitati al Forte di Cadine, luogo europeo insignito del Marchio del patrimonio europeo nel 2018, a trascorrere una piacevole giornata nel segno del divertimento. Domani, domenica 25 luglio Europe Direct Trentino e Fondazione Museo storico del Trentino propongono #UecheForte, una delle tre domeniche dedicate al gioco ed alla scoperta, in un contesto storico europeo unico nel suo genere. Programma: ore 11: Yoga sul prato; ore 12: Letture per bambini per scoprire l'Europa; ore 13.30: Letture per bambini per scoprire l'Europa; ore 14.30: Yoga sul prato. Durante tutta la giornata: è possibile svolgere l'attività per famiglie “Una spia al forte”. Un gioco per conoscere il Forte di Cadine.

Il cortile del Forte è un luogo ideale per un picnic in famiglia. È possibile portarsi il pranzo al sacco; ogni gruppo riceverà una coperta in omaggio e alcune sorprese.

Per accedere agli eventi al Forte è necessaria la prenotazione entro le ore 12 di oggi, sabato 24 luglio, inviando un’email all’indirizzo edu@museostorico.it Va indicato un nominativo, il numero delle persone partecipanti e un recapito telefonico. In caso di maltempo l'evento sarà annullato. C.L.