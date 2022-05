Aggressione a Martina Loss, solidarietà bipartisan dal mondo politico

TRENTO. "Un episodio di violenza ignobile e vergognoso. Questo clima di odio, alimentato dai finti democratici, non ha nulla a che vedere con un paese civile. Questi episodi sono uno schiaffo alla libertà e al cambiamento. Andiamo avanti più convinti che mai, perché il 12 giugno finalmente la giustizia italiana avrà la sua occasione di riscatto". Così in una nota i parlamentari trentini della Lega sull’aggressione alla deputata Martina Loss.

Solidarietà a nome di tutto il Consiglio comunale di Trento dal presidente Paolo Piccoli “da un lato per l'episodio inaccettabile in una città come Trento che vuole fare della sicurezza e della pacifica convivenza un modello; dall'altro perché avvenuto nell'ambito dell'esplicazione di una funzione politica che deve essere garantita da qualsiasi atto intimidatorio".

Ferma condanna del vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Paccher: “Non ci sono parole per stigmatizzare in maniera sufficiente quello che è accaduto all’onorevole Loss e ai due attivisti che la stavano aiutando nell'affissione di manifesti. La violenza e la politica dovrebbero in ogni caso non incontrarsi mai, in qualunque modo la si pensi".

"Se c'è qualche vigliacco che pensa di fermare il buon lavoro della Lega, con un clima di odio e violenza, sbaglia gravemente", dice la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile dipartimento Pari opportunità del partito.

Condanna dell’episodio anche da Italia Viva Trentino.