Addio a Guido Rizzi, fondò la pizzeria alle Laste

TRENTO. La fortunata intuizione di Guido Rizzi fu quella di portare una delle prime pizzerie della città in un quartiere collinare: alle Laste. La zona più conosciuta della città negli anni settanta grazie al Santuario ed un’edilizia di pregio che portava alla realizzazione delle prime villette a schiera della collina.

La pizzeria Alle Laste si trova proprio all'inizio delle via con i primi insediamenti abitativi. Guido Rizzi classe 1948, nominato Cavaliere nel 1983, è scomparso alla fine della scorsa settimana: non era conosciuto solo per essere tra i fondatori della pizzeria tra le più longeve di Trento, ma anche per aver lavorato all'Hotel Panorama di Sardagna, all'Antica Trattoria Ai Due Mori, con stagioni trascorse a Campiglio ed in Svizzera.

Guido e la moglie Flora avevano lavorato anche nella pizzeria di Eugenio Tabarelli de Fatis ed in quel locale di piazza Duomo stabilirono anche un record: in 20 mesi sfornate 96 mila pizze. Nella carriera di Guido Rizzi non manca nemmeno il titolo di Campione del Mondo dei Pizzaioli.

Nel 1973 Guido Rizzi è dipendente di un bar trattoria alle Laste giunto ormai al capolinea. Con la moglie decide di rilevarlo, lo ristruttura e a fine 1974 inaugura la nuova pizzeria che ancor oggi a 46 anni di distanza è una delle più frequentate della città.