Addio a don Ettore Facchinelli, il cappellano dei motociclisti

TRENTO. Grande cordoglio in tutto il Trentino per la scomparsa di don Ettore Facchinelli, 94 anni, molto popolare perché "cappellano dei motociclisti", arresosi al Covid assieme ad altri 11 sacerdoti nelle ultime tre settimane.

Ex rettore del Seminario, era stato per più di 30 anni parroco di San Martino, a lungo collaboratore pastorale per la parrocchia di San Vigilio in Duomo di cui è stato anche canonico onorario e cappellano dei motociclisti trentini ai quali impartiva la benedizione nel rito annuale in piazza Fiera.

Lui che motociclista lo era stato in gioventù quando era viceparroco ad Albiano e con la sua motoretta andava qua e là a dare una mano, tanto che una volta ha aiutato anche un contadino a trasportare un maiale. Aveva vinto anche il concorso "Personaggio trentino del 2000", indetto dal nostro giornale, risultando il più votato dai lettori.