«Abbonarmi al Calcio Trento? Sto ancora aspettando il rimborso per l’anno scorso»

TRENTO. Proprio nella giornata di ieri (10 febbraio) il Trento Calcio ha deciso di lanciare una campagna di mini abbonamenti per la prossima settimana (dal 14 al 18 febbraio) per le partite casalinghe con Padova, Sudtirol, Legnago e Virtus Verona per avere ancora più calore dai suoi tifosi in questo importante campionato di serie C fatti di alti e bassi, ma tutto sommato molto positivo.

Ma tra i numerosi tifosi c’è chi è rimasto ancora scottato dall’abbonamento dello scorso anno acquistato e non utilizzato fino in fondo, causa pandemia, con numerose partite giocate senza pubblico per rispettare le normative anti-Covid.

Così Gino, dopo aver letto la notizia della nuova campagna di mini abbonamenti, ha deciso di scrivere una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare la sua delusione e spronare la società a rimediare a quanto accaduto l’anno scorso.

Scrive Gino: «Buongiorno sono Gino e scrivo a “Dillo al Trentino” per complimentarmi con la direzione tutta della società di calcio AC Trento per la lodevole iniziativa “Ti aspettiamo al Briamasco” presentata nelle scorse ore per coinvolgere un maggior numero di spettatori sugli spalti dello stadio cittadino.

Lodevole iniziativa che però non mi vedrà tra gli aderenti in quanto mai stato rimborsato, o quanto meno compensato sul nuovo abbonamento, delle numerose partite fra i dilettanti non viste nella passata stagione culminata con la promozione in serie C.

Seguivo la squadra fin dal campionato di Eccellenza, gioito per la prima promozione in serie D, l'amaro il ritorno in Eccellenza e finalmente il campionato di vertice in serie D purtroppo falcidiato dal Covid.

A promozione acquisita e alla successiva apertura della campagna abbonamenti per la serie C ho chiesto se per chi non aveva usufruito, non per colpa di Giacca & C. ovviamente ma neanche per colpa mia, di tutte le partite in serie D ci fosse una sorta di compensazione come fatto signorilmente dall'Aquila Basket. Ho chiamato un paio di volte la segreteria dell'Ac Trento ma un paio di incaricate mi hanno segnalato, quasi non me ne fossi accorto, che la serie D era un ricordo, acqua passata, e ora si che gioca in serie C ed è tutta un'altra società e “musica” e non sono previsti rimborsi o sconti di nessun genere.

Che caduta di stile. Ho lasciato perdere lasciando come contributo quanto non usufruito allo stadio... confermando volentieri l'abbonamento, scontato, al basket.

Ti aspettiamo al Briamasco... anche no!», conclude amareggiato Gino.

